الامارات | تعرف إلى.. آلية تسجيل مركبة جديدة ومدة الاعفاء من الفحص في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حكومة الإمارات الرقمية، أنه لا يجوز قيادة أية مركبة على الطريق دون أن يكون لدى السائق رخصة قيادة وفقاً لقوانين الدولة، وأن تكون المركبة مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام قانون السير والمرور في دولة الإمارات.

وذكرت أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل مركبة باسمه داخل الدولة إذا كان مالكاً لها، ولا يجوز قيادة أية مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام قانون السير والمرور واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة على الطريق دون أن تكون لديه رخصة قيادة.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل المركبة في دائرة المرور بكل إمارة من إمارات الدولة وتقدم خدمات التسجيل في مراكز الخدمة المعتمدة أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لدوائر المرور أو وزارة الداخلية.

وبالنسبة للمركبات الجديدة التي يشتريها الشخص من الوكالات المعتمدة داخل الدولة، فإن تسجيل المركبة يتم عن طريق الوكالة التي تتولى القيام بجميع الإجراءات المطلوبة.

ولتسجيل مركبة، عليك اتباع الإجراءات العامة التالية، القيام بفحص السيارة لدى أحد مراكز الفحص المعتمدة (ويستثنى من ذلك المركبات التي لم يمضي عليها 3 سنوات من تاريخ الصنع)؛ ويجب أن تثبت نتيجة الفحص صلاحية السيارة للتسجيل.

وذكرت أنه لتأمين السيارة من إحدى شركات التأمين المعتمدة، تسوية جميع المخالفات والغرامات (يمكن سدادها مع رسوم الخدمة)، وطلب تسجيل السيارة عبر قنوات التسجيل المعتمدة، دفع رسوم التسجيل، استلام بطاقة تسجيل المركبة (الملكية) بالإضافة إلى ملصق مبين عليه الشهر والسنة التي ينتهي فيها تاريخ تسجيل السيارة.

وتضمن المستندات المطلوبة ، إحدى الوثائق التالية للمركبة: الشهادة الجمركية أو شهادة تحويل أو تصدير أو حيازة أو نقل حيازة أو بدل فاقد لشهادة تصدير (شهادة لمن يهمه الأمر)؛، الهوية الإماراتية الأصلية + صورة عن جواز السفر + صورة عن الإقامة (للمقيمين)، تأمين المركبة إلكترونياً، إضافة الرهن إلكترونياً في حال كانت المركبة مرهونة، خطاب رسمي معتمد من الشركة باللغة العربية + صورة عن الرخصة التجارية + خطاب اعتماد توقيع وتخويل (بالنسبة للشركات).

ويشترط سداد جميع المخالفات المرورية قبل تجديد رخصة القيادة أو تجديد ملكية المركبة.