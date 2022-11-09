الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء مملكة كمبوديا هون سين.
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