الامارات | %100 أتمتة أجهزة المواقف العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها استكملت أتمتة وتحديث كل أجهزة المواقف العامة في الإمارة، المزودة بشاشة تفاعلية لمسية، تسمح بإدخال بيانات المركبة، واستصدار تذكرة إلكترونية، على غرار الرسائل النصية للهواتف المحمولة (mParking) من دون طباعة التذاكر الورقية، لافتة إلى أنها استحدثت هذه الخدمات لتواكب متطلبات مبادرة «المدينة الذكية»، ومبادرة «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وقال مدير إدارة تنفيذي لإدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أحمد محبوب، إنه تم استكمال تحديث كل أجهزة المواقف في جميع المناطق الخاضعة للرسوم، وذلك في سبتمبر الماضي، حيث أصبحت جميع تذاكر المواقف إلكترونية 100%، وبلغ معدل الدفع عن طريق الهاتف المحمول الذي يشمل خدمات الدفع عن طريق التطبيقات والرسائل النصية 80%، كما سجلت خدمة الدفع عن طريق «واتس أب» 9000 معاملة يومياً، أما تطبيق RTA Dubai فشهد ارتفاعاً في معدل الاستخدام اليومي من 20 إلى 45 ألف معاملة، خلال العام الجاري.

أوضح محبوب أن منظومة المواقف الذكية تشمل مبادرات عدة في سنة 2024، تتضمن تطوير منظومة الدفع الذكية في مباني المواقف متعددة الطوابق، وتفعيل الدفع التلقائي في مباني المواقف، وإنشاء وسيلة دفع خاصة بالشركات والأعمال، إضافة إلى استكمال تطوير خدمات إلى خدمات ذكية واستباقية، واستخدام البيانات الضخمة لعرض نسب إشغال المواقف والنسب المتوقعة.