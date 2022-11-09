الامارات | مركز لتمكين العمل والإنتاج المنزلي في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماع عقده أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم، قراراً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للعمل والإنتاج المنزلي لمنتسبي الرعاية الاجتماعية «إنتاج».

وبحسب القرار يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن يُنشِئ له فروعاً ومكاتب في بقية مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف المركز إلى تمكين المنتفع اقتصادياً ومهنياً لمساعدته بالعمل من المنزل، وإيجاد وتوفير مصدر دخل إضافي للمستفيد خلافاً للإعانة الاجتماعية التي يحصل عليها من دائرة الخدمات الاجتماعية، وترويج منتجات المنتفع لرفع المستوى المعيشي له ولأسرته.

وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة العديد من الاختصاصات منها تأهيل وتدريب المنتفع على الإنتاج المنزلي وتحسين جودة المنتجات المنزلية، وتنظيم واستضافة المعارض والفعاليات ذات الصلة بالإنتاج المنزلي لتمكين المنتفع من ترويج وتسويق إنتاجه بصورة مهنية وحرفية، وتنظيم الورش المهنية التعليمية والحرفية التي يعود ريعها للمركز، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والإدارات الحكومية لتنفيذ الفعاليات والمعارض الخاصة بالمنتفع، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون لتحقيق شراكات بين المنصات العارضة للمنتفع لتسهيل عمليات التسويق والبيع.