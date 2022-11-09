الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدحام

شكا ذوو طلبة بمدارس في منطقة الورقاء، وجود ازدحام مروري بسبب تكدس السيارات، خصوصاً خلال ساعات الصباح، وعند انتهاء الدوام المدرسي، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة، لافتين إلى عدم التزام السائقين أيضاً بالقواعد المرورية، بسبب التجاوز المستمر واستخدام ممرات ترابية للدخول إلى الطرق الرئيسة.

حماية

طلبت شركة اتصالات من عملائها عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال» لحمايتهم من مكالمات التسويق عبر الهاتف والمكالمات الترويجية التي لا يرغبون في استقبالها.

أشغال

تفاجأ سائقون بإغلاق طريق مؤدٍ إلى مركز تسوق في صناعية عجمان، دون وضع أي لافتات تنبههم لوجود أشغال بالطريق، أو تحويل مسار المركبات إلى طريق آخر، ما تسبب في حدوث ازدحامات مرورية وإرباك لحركة المركبات.

لعبة

أصيبت طفلة عربية تبلغ من العمر تسع سنوات بتمزق في الظهر إثر سقوطها من أعلى لعبة تسلق للكبار في حديقة برأس الخيمة، حيث طالب ذووها بضرورة توفير مشرفين في الحدائق للإشراف على الألعاب الخاصة بالفئات العمرية لحماية الأطفال من الخطر.

نفايات

طالب سكان بنايات سكنية بأم القيوين دائرة الأشغال بتوجيه عمال النظافة لتنظيف المواقف العامة أسفل البنايات، نتيجة تراكم النفايات التي يلقيها زبائن المحال التجارية بعد انتهائهم من تناول الوجبات والمشروبات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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