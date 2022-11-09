الامارات | بلدية دبي تفتح باب التسجيل في «سوق المزارعين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة «سوق المزارعين»، التي ستنطلق في 19 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى 11 من مارس المقبل، حيث تُعدُّ منصةً زراعيةً اجتماعيةً واستثماريةً مجانيةً، تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ ودعمهم لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرةً إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة في الزراعة المحلية، إضافةً إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضحت أنه يمكن للمزارعين الإماراتيين التسجيل في سوق المزارعين من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، حيث يُعبَّأ نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة التي تحوي اسم المزارع، وبيانات الاتصال، وموقع أو رقم تسجيل المزرعة المعتمد في وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافةً إلى صورة من الهوية، وبيانات رخصة تاجر لأصحاب المشروعات المصاحبة، واختيار المنتج.

وتابعت أنه بعد ذلك تُرسل قائمة المزارعين إلى شعبة التصاريح الغذائية لتسجيلهم، ثم تسجيل المزارعين المشاركين في المبادرة مجاناً على نظام فودووتش، وإصدار رمز المسح السريع لكل مزرعة.

وتم توفير 50 كشكاً لتقديم منتجات المزارعين.