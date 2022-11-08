الامارات | 244 ألف سائق «ملتزم» في دبي و4600 يفوزون بجوائز «النقاط البيضاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي فوز 4600 سائق بجوائز النقاط البيضاء من إجمالي 244 ألفاً و446 سائقاً مثالياً لم يرتكبوا أي مخالفات مرورية خلال العام الجاري بارتفاع نسبته 2257% عن عدد السائقين الملتزمين في الدورة الأولى من الجائزة عام 2013، خلال حفل تكريم الرعاة وسحب الجائزة الكبرى «سيارة» التي فازت بها مواطنة إماراتية، كما فازت مواطنة أخرى بجائزة أفضل سائق شاب ضمن مبادرة «الشباب أمانة».

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري لـ«الإمارات اليوم» على هامش الحفل، إن الدورة الحالية لنظام النقاط البيضاء تنعقد بعد عامين من التوقف بسبب جائحة «كورونا»، مؤكداً أن هذه بداية لحياة جديدة بعد عامين صعبين على العالم.

وأضاف: «استفدنا عمليا من درس (كوفيد-19)، فرجال الشرطة كانوا في طليعة خط الدفاع الأول طوال فترة مكافحة الجائحة، واعتاد الجميع على التقيد بالتدابير الاحترازية سواء التباعد أو الملصقات التحذيرية على واجهات المطاعم والمراكز التجارية والمحال، لكن يختلف الوضع الآن، بعد إعلان المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود الجائحة، إذ سوف تحتفي كل هذه المظاهر التي كانت لها تأثير عميق في النفوس».

وتابع أن مؤشرات نظام النقاط البيضاء تعكس أهميته الكبيرة، ففي السنة الأولى لإطلاقه عام 2013 كان عدد الفائزين 700 سائق من إجمالي 10 آلاف و371 سائقاً ملتزماً على مستوى الإمارة، وفي العام الجاري ارتفع عدد السائقين الملتزمين إلى 244 ألفاً و446 سائقاً ملتزماً بنسبة تصل إلى 2257% فاز منهم بالجوائز العينية 4600 سائق.

وأكد المري أن نظام النقاط البيضاء يمثل فرصة لكل من لديه رخصة قيادة في أن يشارك ويحظى بفرصة الفوز، وقبل ذلك أن يكون قدوة لغيره من أفراد المجتمع بالتزامه وحرصه على سلامته، وحياة الآخر.

ونوه بالدور الوطني لرجل الأعمال خلف الحبتور الراعي الرسمي للجائزة، مؤكداً أن شراكته للنظام منذ إطلاقه كان لها دور بارز في تحفيز السائقين على الالتزام.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة العميد جمعة سالم بن سويدان لـ«الإمارات اليوم»، إن المكافآت التحفيزية التي يوفرها نظام النقاط البيضاء لا تقتصر على الجوائز العينية فقط التي فاز بها 4600 سائق خلال الدورة الحالية، بل تشمل حزمة من المكافآت لإجمالي السائقين المثاليين البالغ عددهم 244 ألفاً و446 سائقاً، وتشمل خفضاً كبيراً في مخالفاتهم المرورية البسيطة التي ترتكب مستقبلاً، بالإضافة إلى مزايا أخرى تُضاف إلى سجلاتهم المرورية. وأضاف أن النظام حقق نجاحاً لافتاً منذ انطلاق دورته الأولى عام 2013 انعكس في زيادة دد السائقين الملتزمين سنوياً، إذ قفز إلى 244 ألفاً و446 خلال عام 2022 مقارنة بـ175 ألفاً و896 في الدورة الماضية.

وأشار إلى أن من المؤشرات الإيجابية فوز عدد كبير من الشباب الذين تراوح أعمارهم من 18 إلى 20 عاماً في الجائزة بواقع 379 سائقاً، والسائقين من سن 21 إلى 30 عاماً بواقع 24 ألفاً و594 سائقاً، والسائقين من سن 31 إلى 40 عاماً بواقع 92 ألفاً و851 سائقاً، فيما فاز السائقون من سن 40 إلى أكثر من ذلك ببقية الجوائز.

وتابع بن سويدان أن السائقين الذكور تفوقوا في الجائزة بحكم أعدادهم، وذلك بواقع 194 ألفاً و920 سائقاً، مقابل 49 ألفاً و526 سائقة مثالية. وأفاد بأن عدد السائقين الآسيويين المثاليين بلغ 136 ألفاً و832 سائقاً، مقابل 49 ألفاً و271 سائقاً عربياً و12 ألفاً و351 سائقاً إماراتياً، و1072 سائقاً خليجياً.

آلية احتساب النقاط البيضاء

يخضع نظام النقاط البيضاء لآلية محددة يحصل السائق الملتزم بموجبها على 24 نقطة في العام الواحد، بمعدل نقطتين عن كل شهر بشرط توافر رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعدم تلقي أي مخالفة مرورية على ملف رخصة القيادة أو ملف المركبة المسجلة باسم حامل رخصة القيادة خلال السنة، سواء في دبي أو الإمارات الأخرى، وإذا ارتكب السائق مخالفة مرورية، يحرم من النقاط البيضاء في العام ذاته.

وبعيداً عن السائقين الفائزين بالجوائز العينية، يحصل جميع السائقين الملتزمين على مكافآت تحفيزية تشمل مقايضة النقاط البيضاء بالنقاط المرورية السوداء لمرة واحدة وبحد أقصى 12 نقطة، وإلغاء مدة حجز المركبة لفترة 30 يوماً كحد أقصى، وإلغاء مخالفة مرورية واحدة بشرط عدم اشتمالها على نقاط مرورية أو فترة حجز وتجنب دفع بدل الأرضية في منطقة حجز المركبات بحد أقصى 30 يوماً.

مواطنة تفوز بالجائزة الكبرى وأخرى أفضل سائقة شابة

فازت المواطنة مريم يوسف محمد يوسف البلوشي بالجائزة الكبرى بنظام النقاط البيضاء في شرطة دبي، وهي عبارة عن سيارة بعد إجراء سحب إلكتروني بحضور القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، فيما فازت المواطنة شيخة محمد عبدالله بن طوق المري بجائزة أفضل سائق شاب.