الامارات | افتتاح دور الانعقاد الرابع لـ«الوطني» الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عودة المجلس لنشاطه الانعقادي بجلسة افتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع والأخير للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، فيما تكثّف لجان المجلس خلال الفترة الحالية من نشاطها لانتهاء من مناقشة عدداً من مشروعات القوانين والموضوعات العامة تمهيداً لاعتمادها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد. وسيتم افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأخير من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، يوم الثلاثاء المقبل، بجلسة إجرائية، تشهد إعادة انتخاب وتشكيل رؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان العامة للمجلس.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم "74" لسنة 2022م بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، يوم 30 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، والتي ستعقد في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، بانتخاب مراقبين للمجلس، وفقاً لنص الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تُشكّل من رئيس ونائبين أول وثان، ومراقبين اثنين يتم اختيارهما في مستهل كل دور انعقاد، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجان الدائمة أو العامة للمجلس بالانتخاب.