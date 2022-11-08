الامارات | خليفة بن طحنون يبدأ سلسلة زيارات لعدد من أسر شهداء الوطن في الفجيرة والمناطق المجاورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء سلسلة زيارات لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة وذلك في إطار حملة "تواصل” التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً، حيث شملت عدداً من أسر وذوي الشهداء في إمارة والفجيرة والمناطق المجاورة يرافقه سعادة سيف علي سيف القبيسي مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان - خلال الزيارات - ذوي الشهداء وأفراد أسرهم، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وتفقّد أوضاعهم، موضحا أن مكتب شؤون أسر الشهداء تأسس بهدف الاهتمام بأسر الشهداء والسعي لمتابعة احتياجاتهم وتوفير ظروف الحياة الكريمة لهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في مسيرة النماء والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تقدرعالياً تضحيات شهداء الوطن وذويهم، وتوجه دائما بمتابعة احتياجاتهم ورعايتهم والاهتمام بهم.

وقد زار أسر كل من الشهداء علي محمد الكعبي في عجمان وأسرة الشهيد ناصر راشد الزحمي وخالد سعيد العبدولي ومحمد جديد الشحي و محمد سالم الحنطوبي ومحمد سعيد الصريدي في الفجيرة وأسرتي الشهيدين راشد أحمد النقبي وإبراهيم عبدالله الشحي في خورفكان وأسرتي الشهيدين علي عبدالله أحمد الظنحاني وغريب عبدالله الخلاوي في دبا الفجيرة وأسرة الشهيد سليمان محمد الظهوري في دبا الحصن وأسرة الشهيد سعيد راشد المحرزي في منطقة مسافي وأسرة الشهيد سلطان محمد الكتبي منطقة الذيد.

وتأتي سلسلة الزيارات الدورية في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة وتلمس احتياجاتهم و تتبع أحوالهم و السعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على متابعة احتياجات أسر الشهداء وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها من خلال مواصلة طرح البرامج والمبادرات وتنفيذ الخطط التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء.