الامارات | 5 خطوات لإصدار الإقامة والهوية إلكترونيا عبر استمارة موحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إنه يمكن للمقيمين، القيام بتجديد الإقامة وبطاقة الهوية، في استمارة إلكترونية واحدة، من دون الحاجة لطباعة ملصق الإقامة.

وبحسب الهيئة، يمكن للأجانب من إثبات إقامتهم في الإمارات، عبر بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة، حيث تتضمن البطاقة كل التفاصيل المذكورة سابقاً في قسيمة الإقامة، ويمكن للمسافرين القادمين إبرازها لشركات الطيران حيث سيتم استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.

وبينت أن هناك أربع خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر الاستمارة الموحدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني http://smartservices.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEICP .

وذكرت أن الخطوات تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب ( الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، ثم استلام بطاقة الهوية من خلال شركات التوصيل المعتمدة، حيث تم اعتمادها كبديل لملصق الإقامة المطبوع مسبقا على جواز السفر.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المتعاملين إلى ضرورة التأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في انجاز المعاملة، وكذا ضمان سرعة انجاز المعاملة في الوقت المحدد، والتأكد من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يمكن للمقيمين في الدولة، طباعة تفاصيل الإقامة الخاصة بهم إلكترونيا، على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي،

وأوقفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في مايو الماضي، إصدار ملصق الإقامة، للأجانب وذلك في جميع طلبات إصدار أو تجديد الإقامة، التي سيتم تقديمها عبر مراكز الخدمة المختلفة على مستوى الدولة، وتم استخدام نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد.