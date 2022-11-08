الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحايل

تحايلت متاجر لبيع الإلكترونيات على الأسعار الرسمية لهاتف «آي فون 14»، بزيادة تصل إلى 1000 درهم، بإجبار العميل على شراء سنوات ضمان إضافية، وإكسسوارات خاصة بالهاتف، مستغلة في ذلك قلة المنتج المعروض في الأسواق المحلية.

استرداد

طالب عميل بتدخل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لاسترداد مبلغ قيمته 1080 درهماً، تم تحصيلها منه دون مبرر عبر إحدى شركتي تزويد خدمات الاتصالات منذ أكثر من 11 شهراً، بحسب تأكيدات العميل.

استبدال

تعتزم إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين استبدال لاعب أجنبي تم التعاقد معه قبل أيام عدة في صفقة انتقال حر، إذ بدأت البحث عن مُهاجم بمواصفات عالية وبميزانية مفتوحة، لدعم خط هجوم الفريق، الذي بات حالياً من أضعف خطوط الفريق.

سيارات

لاحظ متعاملون ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، موديلات 2020، وما بعدها في أسواق الشارقة ودبي، بعد قرار الحكومة المصرية السماح للمغتربين بإدخال سيارة واحدة مستعملة لكل مغترب، إذ فاق سعر السيارة للمحرك 1600 سي سي سعرها عما كانت تُباع وهي جديدة!

مضايقات

يتعرض أفراد للمضايقة اليومية من الشركات الوسيطة في البورصة، لإقناعهم بالتداول في الشركات التي تملك أصولاً من خارج الدولة، بداعي أنها تُحقق مكاسب أكبر، ورغم تكرار رفض المتعاملين فإنها تعيد الاتصال في أوقات أثارت استياءهم.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

[email protected]