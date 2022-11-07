الامارات | السيطرة على حريق بواجهة برج سكني في دبي وإخلاء سكانه دون إصابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق إدارة الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في واجهة أحد الأبراج بمنطقة وسط مدينة دبي في وقت مبكر من صباح أمس، بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى أنه تم على الفور إخلاء جميع السكان بصورة آمنة، ولم تقع أي إصابات أو وفيات.

فيما كشفت الإدارة عن انخفاض مؤشر حرائق الأبراج والبنايات التي يزيد ارتفاعها على ثمانية طوابق بنسبة 5.48% خلال العام الجاري.

من جهتها، أكدت شركة «إعمار» في بيان لها، توفير كامل الدعم والرعاية للسكان المتضررين من الحادث.

وتفصيلاً، قال المتحدث عن الدفاع المدني إن بلاغاً ورد في الساعة 3.11 من صباح أمس، عن وقوع حريق في واجهة أحد الأبراج بمنطقة وسط مدينة دبي.

وأضاف أن فرق الإنقاذ والإطفاء انتقلت إلى مكان الحادث خلال خمس دقائق من ورود البلاغ إلى غرفة العمليات وشرعت على الفور في إخماد النيران متوسطة الشدة على واجهة البرج، وفي تمام الساعة 04:52 صباحاً، أكد القائد الميداني لفريق العمل في الحادث أنه تمت السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه بعد ثلاث ساعات فقط أعلن القائد الميداني، أن عمليات الإطفاء والتبريد انتهت تماماً وتم تسليم الموقع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن حوادث الحرائق في بنايات دبي التي يبلغ ارتفاعها ثمانية طوابق وأكثر انخفضت بنسبة 5.48% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 69 حادثاً مقارنة بـ73 حريقاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكداً التزام جميع الأبنية المرتفعة في الإمارة التزاماً كاملاً بمعايير البناء والسلامة من الحرائق وتوافقها مع أفضل المعايير واللوائح الدولية في هذا الخصوص.

إلى ذلك، قال متحدث باسم شركة «إعمار» إن الحريق الذي اندلع صباح أمس، شب في بناية «بوليفارد ووك»، وتم احتواء الموقف بدعم من الجهات الحكومية المعنية، ولم تُسجّل أي إصابات.

وأكد التزام الشركة الكامل بالبروتوكولات واللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة، ووضعها اعتبارات صحة وسلامة سكانها كأولوية قصوى، لافتاً إلى أن شركة إعمار تتعاون في الوقت الحالي مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث، كما تتواصل مع السكان المتضررين من الحادث للتأكد من حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين.

5.48 %

نسبة انخفاض مؤشر الحوادث في البنايات المرتفعة بدبي خلال العام الجاري.

انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد وتسليم الموقع إلى الجهات المعنية.