الامارات | محمد بن زايد: نتطلع لاستضافة قادة العالم في (COP28) في العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نتطلع لاستضافة قادة العالم في (COP28) في العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، سعدت بالمشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ.. أتمنى لمصر الشقيقة التوفيق في قيادة العمل الجماعي الدولي في مواجهة التغير المناخي الذي غدا تحدياً يستشعر خطره الجميع.. الإمارات ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية في الطاقة النظيفة ونتطلع لاستضافة قادة العالم في (COP28) في العام المقبل.

كلمة رئيس الدولة خلال قمة "COP27 " بـشرم الشيخ.. فيديو

رئيس الدولة يزور منطقة معارض "كوب 27 " في شرم الشيخ