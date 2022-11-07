الامارات | رئيس الدولة يلتقي عدداً من القادة والمسؤولين المشاركين في أعمال مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - كلاً على حده - على هامش الدورة الــ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 27 " الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة .. رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا .

وبحث سموه مع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ .. عدداً من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال " كوب 27 " والقمم والفعاليات المصاحبة والتي تستهدف تعزيز الجهود الدولية وحشدها لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة بما يعود بالخير على شعوب العالم والبشرية جمعاء.

كما تبادل سموه والضيوف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلات كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.