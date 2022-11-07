الامارات | الدفاع المدني في دبي يكشف ملابسات حريق بواجهة برج سكني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في واجهة أحد الأبراج بمنطقة وسط مدينة دبي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى أنه تم على الفور

إخلاء جميع السكان بصورة آمنة، ولم تقع أي إصابات أو وفيات.

وقال المتحدث عن الدفاع المدني إن فرق الإنقاذ والإطفاء انتقلت إلى مكان الحادث بعد خمس دقائق من تلقي غرفة العمليات بلاغاً بالحريق في الساعة 03:11 من صباح اليوم الاثنين. وشرعت فرق الدفاع المدني على الفور في إخماد النيران متوسطة الشدة على واجهة البرج. وتمكنت من السيطرة على الحريق كلياً في الساعة 04:52 صباحاً بحسب القائد الميداني لفريق الدفاع المدني.

وأضاف أنه بعد ثلاث ساعات فقط أعلن القائد الميداني أن عمليات الإطفاء والتبريد انتهت تمامًا وتم تسليم الموقع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً التزام جميع الأبنية المرتفعة في الإمارة التزاماً كاملاً بمعايير البناء والسلامة من الحرائق وتوافقها مع أفضل المعايير واللوائح الدولية في هذا الخصوص.



إلى ذلك قال متحدث باسم شركة "إعمار إن الحريق الذي اندلع صباح اليوم شب في بناية 8 "بوليفارد ووك" و تم احتواء الحادث بدعم من الجهات الحكومية المعنية، ولم تُسجّل أي إصابات.

وأكد التزام الشركة الكامل بالبروتوكولات واللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة، ووضعها اعتبارات صحة وسلامة سكانها كأولوية قصوى، لافتاً إلى أن شركة إعمار تتعاون في الوقت الحالي مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث، كما تتواصل مع السكان المتضررين من الحادث للتأكد من حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين".