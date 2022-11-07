الامارات | الكتبي: حريصون على نماء القطاع الصحي الخاص لتلبية الحاجة المتزايدة على خدماته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، إن مناخ الاستثمار الإيجابي الذي تتسم به إمارة دبي، هو الذي أسهم في تواجد العديد من المستشفيات والمراكز الصحية المتميزة، وهو الذي ساعد على نماء القطاع الصحي الخاص بشكل سريع.

ولفت إلى حرص هيئة الصحة بدبي على تحديث وتطوير حزمة التسهيلات والإجراءات مع شركائها التي من شأنها جذب المزيد من منشآت القطاع الصحي الخاص إلى دبي، وتمكين هذا القطاع من التوسع في تخصصاته، لمواكبة وتلبية الحاجة المتزايدة على خدماته سواء الحالية أو المستقبلية.

وأكد الكتبي أن نماء القطاع الصحي الخاص ينعكس في تنوع باقة الخدمات الطبية، ومن ثم توفير المزيد من فرص الاستشفاء، وهو ما يصب في مصلحة المتعاملين، الذين يجدون أمامهم حرية اختيار ما يناسبهم من الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة الكتبي لمستشفى تداوي في دبي، والتي رافقه فيها الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة.

وفي الزيارة تفقد الكتبي مجمل أقسام المستشفى، وتعرف إلى مستوى الخدمات التي توفرها، كما التقى مجموعة من الكوادر الطبية والإدارية، وأوصى بضرورة تقديم كل ما هو أفضل للمتعاملين، وخاصة المرضى منهم، كما أوصى بأهمية مواصلة أعمال التحديث والتطوير سواء في مرافق المستشفى أو تجهيزاتها أو خدماتها، معتبراً ذلك دعماً مباشراً لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة في دبي.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان ناصر عن تقدير المجموعة واعتزازها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في القطاع الصحي، وتوفير نموذج طبي متطور يحتذى به.

كما أعرب عن تقدير المجموعة للمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع منشآت القطاع الصحي الخاص، وحزمة التسهيلات التي توفرها، ضمن الأطر والنظم والضوابط المعمول بها، مؤكداً أن من شأن ذلك تمكين القطاع من خدمة المجتمع وأفراده على الوجه المرجو.

في الوقت نفسه أثنى مروان ناصر، على زيارة سعادة عوض الكتبي لمستشفى تداوي، واصفاً الزيارة بالتحفيزية لكل فريق العمل في المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى تداوي يضم 100 غرفة، إلى جانب عدد من غرف العمليات المزودة بأحدث التقنيات الطبية، التي يقوم عليها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات.

وجدير بالذكر أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، أسسها المواطن مروان إبراهيم ناصر، لتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى.