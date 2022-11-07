الامارات | اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف (5 - 12) بدءاً من اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إجراء اختبار تجريبي لطلبة الصفوف من الخامس إلى الـ12، بدءاً من اليوم حتى 14 من نوفمبر الجاري، في أربع مواد، بهدف تدريب الطلبة والكادر الإداري، والتأكد من جاهزية النظام الإلكتروني.

وأفادت المؤسسة في تعميم أصدرته أخيراً ووزعته على إدارات المدارس، بأن أداء الاختبارات التجريبية غير إلزامي، إلا أن على الطالب أداء اختبارين منها، على الأقل.

ولفتت إلى أن الاختبارات تتم على منصة Swift Assess، وتتوافر تذاكر دخول الاختبارات على المنصة نفسها، موضحةً أن الاختبار التجريبي لا ارتباط له بدرجة الطالب.

وحددت المؤسسة عدداً من المواد سيؤدي الطلبة فيها الاختبارات، وهي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الـ12 في المسارات كافة (عام، ومتقدم، ونخبة، وتطبيقي)، والعلوم للصفوف من الخامس إلى الثامن للمسار العام فقط، والرياضيات للصفوف من الخامس إلى الـ12 في المسارين العام والمتقدم، مشيرة إلى أنه لا توجد فترة تعويضية للاختبارات التجريبية للطلبة المتغيبين عن أداء الاختبار.

وأوصت المؤسسة بأداء اختبار اللغة الإنجليزية، مشددة على التأكد من ظهور مستواها الصحيح للطلبة.

وذكرت أن مدة الفترة الزمنية لأداء الاختبار هي نصف ساعة (30 دقيقة فقط)، ويمكن لإدارة المدرسة تحديد فترة الاختبار في اليوم بما يضمن استمرارية اليوم الدراسي.

ودعت المؤسسة إدارات المدارس الحكومية إلى ملء استمارة التغذية الراجعة عن الاختبارات في موعد أقصاه 15 من نوفمبر الجاري.

من جهة أخرى، حدد دليل «سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023»، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، وتستمر الامتحانات حتى التاسع من الشهر نفسه.

وذكر الدليل الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، بدء الاختبارات التعويضية للمتغيبين بعذر عن الامتحانات الأساسية في 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، مؤكداً ضرورة استمرار التقييم التكويني خلال الفصل الدراسي وفقاً لدليل المعلم، وتطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الخامس إلى الـ12 للمواد الأساسية (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية) خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 29 من الشهر نفسه، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي.