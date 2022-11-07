الامارات | طقس غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً.

كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 00:52، والجزر الأول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:18. وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:16 والمد الثاني عند الساعة 21:44، والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.