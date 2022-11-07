الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لافتة

طالب سائقون بوضع لافتة واضحة تشير إلى اتجاه الطريق نحو دبي عند الخروج من منطقة غنتوت في إمارة أبوظبي، وقال السائقون إن هناك لافتة لكنها تحتاج إلى أن تكون في مكان أنسب، وقبل الوصول للمخرج بمسافة كافية ليتمكن السائق من تحديد اتجاهه.

تاكسي

طالب قراء يستخدمون سيارات الأجرة (التاكسي) في التنقل بإمارة الشارقة، بضرورة تفعيل خاصية التقييم للسائق والرحلة بشكل عام، حتى تعمل الشركات المسؤولة عن سيارات الأجرة، على تطوير الخدمة من خلال الملاحظات التي تتلقاها من قبل الركاب.

مشاة

لاحظ قائد مركبة، أثناء مروره بشارع الاتحاد في الشارقة، سيدة تقطع الشارع لتصل إلى مجمع «أنصار مول»، دون اكتراث لسرعة المركبات في الشارع، على الرغم من وجود جسر للمشاة قريب من موقع عبورها، ما قد يعرضها للخطر، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك، ولكن يوجد أشخاص يحملون زجاجات مياه لبيعها لقائدي المركبات في الشارع نفسه.

«مجيب»

طالب متعاملون بإيجاد بديل سهل الوصول إليه هاتفياً عند الاتصال بالشركات والدوائر التي تطبق نظام المجيب الآلي الذكي، إذ يستلزم الأمر منهم وقتاً طويلاً للانتقال من المجيب الآلي لموظف خدمة العملاء.

زحام

أعرب آباء عن أملهم في تدبير طرق بديلة للخروج والدخول إلى منطقة المدارس في مويلح، إذ يستلزم الأمر وقتاً طويلاً للخروج أو الدخول منها، خصوصاً خلال فترة الذروة.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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