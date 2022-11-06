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الامارات | محمد بن زايد يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة، بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر الجاري، تأسياً بهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى، عزّ وجلّ، ليعمّ الغيث، وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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