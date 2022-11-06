الامارات | محمد بن زايد يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة، بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر الجاري، تأسياً بهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.
ودعا سموه إلى الابتهال للمولى، عزّ وجلّ، ليعمّ الغيث، وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.
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