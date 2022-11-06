الامارات | محمد بن راشد يعتمد منح “وسام إكسبو” لـ40 ألفاً من الكوادر الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منح “وسام إكسبو” لـ 40 ألفاً من الكوادر الوطنية من المدنيين والعسكريين الذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الأكبر التي استضافتها دولة الإمارات.

وأكد صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على شبكة “تويتر”: أكبر مكاسب إكسبو هي الخبرة العالمية التي اكتسبناها عبر كوادرنا.