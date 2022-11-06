الامارات | محكمة الأسرة برأس الخيمة تفصل في 449 قضية بنسبة 100%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محكمة الأسرة في رأس الخيمة عن تقديمها إنجازاً لافتاً في القضايا الأسرية، من خلال الفصل في جميع القضايا المعروضة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 100%.

وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدد القضايا التي نظرتها محكمة الأسرة بلغ 449 قضية أسرية، من بينها 287 قضية ابتدائية، و162 قضية في الاستئناف، حيث تم الفصل في جميع القضايا.

وأوضح أن الفصل في جميع القضايا الأسرية «يعكس الأداء اللافت لسير العمل القضائي في محكمة الأسرة، والجهود الدؤوبة والمميزة التي يبذلها السادة القضاة في سرعة الفصل بالقضايا الأسرية، مع كفاءة وجودة الأحكام الصادرة»، ولفت إلى أن انخفاض نسبة القضايا التي تحال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف يدل على ارتفاع ثقة المتقاضين ورضاهم عن الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضاياهم.

وأوضح الخاطري أن معدل أعمار القضايا في محكمة الأسرة شهد مستوى إيجابياً من ناحية انخفاض عمر القضية المحكومة، والتي تحسم في أقل من 59 يوماً في المتوسط الزمني للقضية الواحدة الابتدائية، اعتباراً من تاريخ قيدها في قسم التسجيل، مروراً بإدارة الدعوى وحتى الفصل فيها، كما أن متوسط النظر في القضايا الاستئنافية وصل إلى 32 يوماً، اعتباراً من تاريخ قيدها في قسم التسجيل مروراً بإدارة الدعوى وحتى الفصل فيها، ما يؤكد تحقيق المحكمة معدلات قياسية في متوسط مدة الفصل في القضايا على اختلاف درجاتها.وأشار إلى أن محكمة الأسرة حققت نجاحاً لافتاً في تنفيذ مبادرة «سعادتنا برؤيتنا»، التي أطلقتها أخيراً بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية المعنية برؤية الأطفال المحضونين، في مقار وفروع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، تحت إشراف مركز الدعم الاجتماعي التابع لشرطة رأس الخيمة، وبمتابعة من محكمة الأسرة بدائرة المحاكم، في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، والحد من الخلافات والنزاعات العائلية، حيث تعتبر مقار وفروع جمعية الإمارات مكاناً محايداً لاستلام وتسليم الأطفال، وأكد الخاطري أن المبادرة أسهمت في تقليل طلبات تنفيذ الرؤية والحضانة، ليصل عدد المستفيدين من المبادرة 52 طفلاً من 25 أسرة.