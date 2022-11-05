الامارات | «الحصن» يوفر المرور الأخضر لتصريح اختبار «إمسات» لـ 4 فئات من الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تطبيق الحصن عن إمكانية الحصول على المرور الأخضر لتصريح اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لأربع فئات من الطلبة، تشمل الطلبة المطعمين بالكامل، والمطعمين جزئياً، والمعفيين طبياً، بالإضافة إلى الطلبة المصابين بفيروس «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن التصريح يأتي ضمن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم جهودها في تسهيل دخول المتقدمين لقاعات الاختبار وتأمين سلامتهم. ونشر الحساب الرسمي للتطبيق، أن الطلبة الحاصلين على جرعتين من التطعيم مع جرعة تعزيزية بعد إكمال ستة أشهر من الجرعة الثانية، والطلبة الحاصلين على إعفاء طبي من التطعيم يتطلب منهم للحصول على المرور الأخضر على تصريح اختبار «إمسات»، الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف «PCR» كل 30 يوماً للحفاظ على الحالة الخضراء، مشيراً إلى أن المطعمين جزئياً يجب عليهم الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل سبعة أيام للحفاظ على الحالة الخضراء، على تصريح اختبار الإمارات القياسي.وأشار التطبيق إلى إمكانية الحصول على المرور الأخضر لتصريح اختبار الإمارات القياسي على تطبيق الحصن في حال كان الطالب مصاباً بفيروس «كوفيد-19»، بشرط أن يقوم الأفراد الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لفحص مسحة الأنف «PCR» بإجراء فحصين متتاليين بينهما 24 ساعة والحصول على نتيجة سلبية، لافتاً إلى أن إضافة تصريح اختبار الإمارات القياسي على تطبيق الحصن، يتطلب تسجيل الدخول إلى التطبيق، وفتح ملف والدخول إلى خاصية إضافة تصريح، واختيار إضافة تصريح اختبار الإمارات القياسي، ثم النقر على إضافة تصريح. وأكد التطبيق أن آخر مستجدات نظام المرور الأخضر، تضمن ضرورة حصول الأفراد الحاصلين على جرعتين من التطعيم قبل إكمال ستة أشهر، على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، للحفاظ على الحالة الخضراء داخل التطبيق، فيما يجب على الأفراد الحاصلين على التطعيم مع جرعة تعزيزية بعد إكمال ستة أشهر، الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، وذلك للحفاظ على الحالة الخضراء داخل التطبيق، كما ألزم التطبيق الأفراد الحاصلين على جرعتين من التطعيم دون جرعة تعزيزية بعد إكمال ستة أشهر بالحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل سبعة أيام، وذلك للحفاظ على الحالة الخضراء. وأوضح التطبيق، أن الأشخاص المعفيين «الحاصلين على إعفاء طبي من التطعيم»، يجب عليهم الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، للحفاظ على الحالة الخضراء، كما يجب أيضاً على المتطوعين، «الأفراد الذين كانوا متطوعين خلال تجارب التطعيم» الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، وذلك للحفاظ على الحالة الخضراء. جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، حددت ثلاثة مواعيد لجلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في نوفمبر الجاري تشمل مواد اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

الأشخاص الحاصلين على إعفاء طبي من التطعيم، يجب عليهم الحصول على نتيجة سلبية لفحص PCR كل 30 يوماً، للحفاظ على الحالة الخضراء.