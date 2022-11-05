الامارات | 6 قنوات ذكية لتحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطّل عن العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 6 قنوات ذكية لسداد قيمة اشتراكات التأمين ضد التعطل عن العمل، تشمل "الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني وأجهزة ATM وأجهزة Kiosk ، مراكز خدمات رجال الأعمال، شركات الصرافة، تطبيقات البنوك والمصارف، بالإضافة إلى فاتورة شركات الاتصالات (دو واتصالات)، وأخيراً، رسائل نصية SMS، مع إمكانية تحديد أي قناة أخرى من جانب الوزارة بالاتفاق مع مزوّدي الخدمة".

وأشارت الوزارة إلى أن شركات المجمع التأميني وفّرت خطط لتقسيط اشتراكات التأمين ضد التعطل عن العمل لمدة تصل إلى 12 شهراً، مؤكدة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفير غطاء حماية للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال تعويضهم بمبالغ نقدية لمدة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر عن كل مطالبة، في حال فقدانهم للعمل نتيجة إنهاء خدماتهم، مشددة على أن هذا النظام يعتبر إلزامياً على كافة العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي.

وذكرت الوزارة أنه تم تحديد رسوم الاشتراك والتعويض، وفقاً لثلاث فئات، الأولى، لأصحاب الراتب الأساسي 16 ألف درهم، حيث يبلغ أقل قسط تأميني 5 دراهم شهرياً، لتصل أقصى قيمة للتعويض الشهري 10 آلاف درهم (لمدة 3 شهور)، بينما الفئة الثانية، لأصحاب الراتب الأساسي الذي يزيد على 16 ألف، إذ يزيد القسط التأميني إلى 10 دراهم شهرياً، فيما تزيد قيمة التعويض الشهري إلى 20 ألف درهماً (لمدة 3 شهور).