الامارات | شرطة أبوظبي تحدد 5 خطوات للحد من تراكم المخالفات المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت شرطة أبوظبي السائقين باتباع خمس خطوات تساعدهم على الحد من تراكم المخالفات المرورية، وذلك من خلال الحرص على عدم ارتكاب مخالفة مروية بالالتزام بقانون السير والمرور، والسداد المبكر للمخالفات المرورية حتى لا تتراكم، والاستفادة من الخصومات المعلنة خلال فترة سريانها، وتجديد رخصة القيادة في موعدها لمنع تراكم المخالفات، والحرص على عدم بلوغ الحد الأقصى من النقاط المرورية.

وتفصيلاً، حذر مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية بالإنابة، العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، السائقين من تراكم المخالفات المرورية، ما يتسبب في تعثر بعضهم عن سدادها، وعدم تجديد ترخيص المركبة، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي أطلقت مبادرة لتسديد المخالفات وتقسيطها على مدار سنة، فضلاً عن تخفيض يصل إلى 35% للسداد المبكر، للحد من تراكم المخالفات.

وقال الجنيبي، خلال حلقة جديدة من برنامج «بلادنا أمانة»، الذي تعده شرطة أبوظبي، إن هناك فئة من السائقين يؤخرون دفع الغرامات المترتبة على مخالفاتهم المرورية، ما يتسبب في تراكم المخالفات والنقاط المرورية على ملفاتهم المرورية، ومن ثم يؤدي ذلك إلى زيادة المخالفات وتعثرهم عن السداد. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي، أطلقت حملة «بادر واستفد»، لحث الجمهور على الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية وتجديد المركبات، تتضمن خفضاً لقيمة المخالفات بنسبة تصل إلى 35% عند سدادها في غضون 60 يوماً من تحريرها و25% إذا تم دفعها بعد الـ60 يوماً وخلال فترة عام.

وذكر أن المبادرة تستهدف التسهيل على السائقين في سداد المخالفات المرورية، وتقسيطها على مدار سنة، بهدف تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية، وتجنب زيادة المخالفات، وتعزيز السلامة المرورية، فضلاً عن التوعية بمخاطر المخالفات المرورية.

وأكد أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها في مجال التوعية والوقاية من ارتكاب المخالفات، منها حملة «لكم التعليق» التي يتم خلالها عرض مقاطع فيديو لمخالفات مرورية نتج عنها حوادث مرورية، لافتاً إلى أن المخالفة هي سلوك خاطئ من السائق قد ينتج عنها حوادث مرورية.

وأكد الجنيبي أهمية التزام ملاك المركبات بتجديد ترخيص مركبتهم وتجنب تعرضهم لمخالفات قيادة مركبة منتهية والتي تبلغ 500 درهم، ويتم رصدها عبر الأجهزة الذكية المنتشرة على طرق أبوظبي، مؤكداً أهمية السداد المبكر للمخالفات لتجنب تراكمها.

ونصح السائقين بالالتزام بقانون السير والمرور وتجنب المخالفات المرورية والغرامات وما يتبعها من عقوبات مثل النقاط المرورية في ملف السائق وحجز المركبة، مؤكداً أن التزام السائق بقانون السير والمرور يجنبه وقوع الحوادث المرورية والمحافظة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة والأمن والسلامة.

قنوات دفع المخالفات

ركزت حملة شرطة أبوظبي «بادر واستفد» على التعريف بقنوات دفع المخالفات المرورية سواء عبر تطبيق شرطة أبوظبي أو منصة «تم» ومنافذ خدمة وإسعاد المتعاملين، وعبر البنوك والمصارف المشاركة في تقديم هذه الخدمات ودون فوائد.

وتتضمن الحملة بث مقاطع توعية مصورة بمخاطر المخالفات المرورية بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتوزيع الكتيبات والمطويات الإعلامية على سائقي المركبات، وتنظيم محاضرات وورش عمل، إلى جانب المجالس المجتمعية.