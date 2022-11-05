الامارات | 5.6 % زيادة العاملين بالقطاع الصحي في دبي خلال سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات هيئة الصحة في دبي عن زيادة في عدد العاملين في القطاع الصحي في الإمارة بنسبة 5.6%، خلال 2021، إذ كان عددهم 50 ألفاً و799 موظفاً في 2020، ووصل إلى 53 ألفاً و751 موظفاً في نهاية 2021.

وعزت الهيئة الزيادة إلى تنفيذ برامج استقطاب الكوادر المؤهلة في التخصصات الطبية المختلفة، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين، ونجاحها في استقطاب أرقى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية لفتح أفرع لها في الإمارة، الأمر الذي جعل من دبي مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن هيئة الصحة في دبي، بلغ إجمالي القوة العاملة في القطاع الصحي في إمارة دبي 53 ألفاً و751 موظفاً في عام 2021، مقارنة بـ50 ألفاً و799 موظفاً عام 2020، بزيادة بلغت 5.6%، وذلك لمواجهة الزيادة في عدد سكان دبي، ولمواجهة الزيادة في الطلب على الرعاية الصحية في الإمارة.

وأظهرت الإحصاءات أن الإناث استحوذن على النسبة الأكبر من الموظفين العاملين في القطاع الصحي في دبي بنسبة 65.7%، مقابل 34.3% للذكور، فيما بلغت نسبة المواطنين 8% بواقع 4281 موظفاً، مقابل 49 ألفاً و470 موظفاً من المقيمين بنسبة 92%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الممرضين يمثلون النسبة الأكبر من الموظفين بعدد 19 ألفاً و905 ممرضين بنسبة 37%، مقارنة بـ19 ألفاً و272 ممرضاً عام 2020، بزيادة 3.3%، بما يعادل 633 ممرضاً، يليهم الفنيون بعدد 12 ألفاً و113 فنياً، وفي المرتبة الثالثة الأطباء بـ10 آلاف و793 طبيباً، مقارنة بـ10 آلاف و437 طبيباً عام 2020، بزيادة 356 طبيباً بنسبة 3.4% خلال عام 2021.

وبلغ عدد أطباء الأسنان 3017 طبيباً، بزيادة 5.6% عن عام 2020، حيث كان عددهم 2699 طبيب أسنان، بزيادة 318 طبيباً، بنسبة 11.8%.

وحسب الإحصاء يمثل الصيادلة نسبة 7.3% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي في دبي، فيما يمثل الإداريون نسبة 7.4%.