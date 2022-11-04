الامارات | دراجات هوائية مجانية تشجيعاً للمشاركين في "تحدي دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي و"كريم بايك" مبادرة دراجات مجانية للمقيمين والزوار الذين لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة ويرغبون في المشاركة في فعاليات تحدي دبي للدراجات الهوائية "دبي رايد".

وأعلنت الهيئة أنه يمكن للمشاركين استعارة دراجات مجانية من موقعين هما في منطقة متحف المستقبل عند المدخل A من شارع المركز التجاري، والآخر عند المدخل الأرضي E في منطقة المركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات من اطلاق تلك المبادرة إلى تسليط الضوء على إمارة دبي والترويج لها باعتبارها المدينة الصديقة للدراجات والأكثر ملاءمة لها في العالم، وذلك عبر تمكين السياح من المشاركة في الفعالية، في اطار تعزيز نمط العيش واللياقة البدنية للسكان عموماً، وزيادة الوعي العام واعتماد خدمات التنقل المرنة للعمل وأوقات الفراغ وممارسة الرياضة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين هيئة الطرق وشركة كريم، والتعريف ببرنامج مشاركة الدراجات العامة في دبي، وتمكين الأشخاص الذين لا يمتلكون دراجات خاصة من المشاركة في هذه الفعالية.

من جهته قال المدير العام لشؤون النقل في كريم باسل النحلاوي، أن الشركة متحمسة لتزويد المشاركين في فعالية "دبي رايد" بتجربة رائعة وسلسة، وتمكينهم من استئجار دراجات من أي محطة من محطات "كريم بايك" البالغ عددها في دبي 175، وتوفير دراجات مجانية لمن يحضر أولاً لاستخدامها.، عبر عدد محدد من المحطات. وتابع أنه سيتم التنازل عن الرسوم الإضافية لأولئك الذين يستأجرون الدراجات من المحطات الأخرى حصريًا لمشاركي دبي رايد".

يذكر أن مسارات دبي رايد تفتح في الساعة 5 صباحًا، ويبدأ جميع راكبي الدراجات رحلتهم في الساعة 6:30 صباحًا وتنتهي الساعة 7:30 صباحًا.

ونصحت الهيئة المشاركين بالفعالية باستئجار الدراجة بالقرب من فعالية دبي رايد، من المحطات التالية: من مدخل كوكاكولا أرينا-C برج خليفة / محطة مترو دبي مول ومبنى سيتي ووك 21-أ، مدخل الخليج التجاري D، الخليج التجاري محطة مترو وبنك أبو ظبي التجاري الخليج التجاري، ومدخل FCS السفلي (E ومحطة إعمار سكوير ومحطة مترو برج خليفة / دبي مول، ومدخل طريق العائلة لوسط المدينة F ودبي مول / محطة بوليفارد بوينت ومحطة العنوان فاونتن فيوز. وأشارت الهيئة الى إمكانية استفادة المشاركين أيضًا من العرض الترويجي المستمر بخصم 35٪ على الاشتراك لمدة شهر واحد.