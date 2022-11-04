الامارات | 22750 خدمة فحص مركبة في عجمان خلال العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مركز فاست لخدمات ترخيص المركبات، تقديم خدمات نوعية لفحص وترخيص المركبات بجودة تطابق أعلى المعايير للجمهور، وذلك في إطار تطبيق الجهات المعنية لأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، والذي يرسخ في الوقت ذاته مزيداً من الراحة والسعادة لكافة المتعاملين.

وصرح المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية محمد عبد الله الشامسي، أن المركز استطاع بجهود موظفيه وتميزهم تقديم 22750 خدمة فحص خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، كما يقدم خدمات فحص وتسجيل المركبات وخدمات تجديد الملكيات، إضافة إلى مصنع اللوحات الذي تم تدشينه مؤخراً للتسهيل على المتعاملين وتسريع إتمام ترخيص مركباتهم، مؤكداً أن رحلة المتعامل منذ دخول حارة الفحص إلى الحصول على الملكية سريعة، ولا تتعدى عملية فحص المركبة 7 دقائق فقط.

وأشار المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية إلى أن المركز يعمل بثلاث حارات فحص للمركبات الخفيفة والمتوسطة والدراجات النارية، وهو مجهز بأحدث الأجهزة ومعدات الفحص اللازمة لضمان فحص دقيق وفق المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في الدولة.

وأضاف أن المركز يقدم المركز خدمة دفع المخالفات المرورية وخدمات التأمين لجميع أنواع المركبات، وفحص مركبة للتسفير، ونقل ملكية مركبة بنفس الرقم، ومعاملة نقل ملكية مركبة برقم آخر، ومعاملة تجديد مركبة، وإصدار ملكية بدل فاقد أو تالف، وغيرها من خدمات التجديد