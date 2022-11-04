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الامارات | إرشادات للوصول للمواقف المجانية لحضور بطولة "البادل تنس"

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هنادي أبو نعمة -دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات للوصول للمواقف المجانية لحضور بطولة "البادل تنس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي القادمون لحضور نهائيات بطولة العالم للبادل تنس -دبي 2022 بين 4 و5 نوفمبر 2022 باستخدام مركباتهم الخاصة، الى ركنها في المواقف المجانية التي وفرتها الهيئة في منطقة القرهود منذ اليوم الأول للبطولة، واستخدام حافلات الهيئة للوصول إلى موقع البطولة.

وانطلقت البطولة على ملعب سوق دبي الحرة للتنس في31 نوفمبر المنصرم وتستمر حتى يوم غد 5 من نوفمبر. وتُقام البطولة ضمن فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، بمشاركة 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة.

وتظهر الخريطة المرفقة مواقع اللوحات الإرشادية الواجب اتباعها للوصول لمنطقة الحدث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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