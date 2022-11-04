الامارات | مكتوم بن محمد: عَلَم الإمارات سيظل شاهداً على مسيرة البناء والتقدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الاحتفال بـ«يوم العَلَم» مناسبة وطنية غالية، تتجدد فيها مشاعر الانتماء للوطن، والولاء لقيادة لم تدخر جهداً في سبيل منحه المزيد من أسباب العزة والكرامة والتميز، وترسيخ مكانته الرفيعة التي وصل إليها بمسيرة تنموية حافلة بالإنجازات عبر خمسة عقود من العمل الدؤوب ارتقت بها دولتنا الفتيّة أعلى مراتب التميز وتصدرت المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سموه إن «يوم العَلَم» مناسبة تتجسد فيها معاني التلاحم الوطني، وروح المواطنة المغروسة في قلوب وعقول أبناء الإمارات الذين يجددون في هذا اليوم العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، على مواصلة مسيرة العطاء ضمن مختلف القطاعات.

وأضاف سموه: «سيظل عَلَم الإمارات رمزاً شامخاً لوحدة الإمارات وقوتها ومنعتها، وشاهداً على مسيرة البناء والتقدّم والنماء التي بدأها الآباء المؤسسون، فهي مناسبة وطنية نؤكد فيها عمق انتمائنا ووفائنا للوطن، ونظهر معها مدى التفاف أبناء الإمارات حول راية دولتهم التي ستبقى عالية خفاقة بنجاحاتها الاستثنائية وتطلعات أبنائها للـ50 عاماً المقبلة، مستندين إلى إنجازات خمسة عقود حققت فيها الإمارات إنجازات غير مسبوقة وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية ومقاييس الأداء والجودة».

وأشار سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى أنه في كل مرة يعلو فيه علم دولة الإمارات فوق ربوعها، تعلو معه طموحات شعبها وترتفع همته، بعزم أكيد على مواصلة مسيرة الاتحاد وترسيخ دعائم البيت المتوحد وتضافر الرؤى والأهداف، ليكون علم الدولة دائماً عنواناً للخير والسعادة في ربوع الأرض كافة، دون تمييز على أساس لون أو عرق ودين.

وأضاف سموه: «في يوم العَلَم سنقف دائماً رافعين رؤوسنا، متحلين بالإرادة واليقين ومبادئ الآباء المؤسسين، نستلهم منهم العزيمة لمواصلة المسيرة المباركة للاتحاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات بسواعد شباب الإمارات، متطلعين معاً نحو مستقبل مزدهر تنعم فيه الأجيال المقبلة بمزيد من أسباب الرقي والتقدم والازدهار».

واختتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدعوة شباب الإمارات لمضاعفة العمل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته.

مكتوم بن محمد:

• «عَلَم الإمارات يظل رمزاً شامخاً لوحدة الإمارات وقوتها ومنعتها».