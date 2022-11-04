الامارات | «الإمارات للتعليم»: أوزان التقييمات تتوزّع على الفصول الدراسية الثلاثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي 2022-2023، نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ12)، في مواد المجموعة (A)، والتي تشمل الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، حيث تتوزّع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30% بالفصل الأول (10% للاختبار التكويني، و20% للختامي)، أما في الفصلين الثاني والثالث فيكون وزن التقييمات 35% لكل فصل (10% للتكويني، و25% للختامي).

وبيّن الدليل أن الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة (A) هو 30%، أو للاختبار الختامي فيكون 70%.

وأوضح الدليل الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً، ثلاثة إجراءات لتقييم طالب الحلقة الثالثة في مواد المجموعة (A)، وهي أولاً التقييم التكويني الذي يكون محدداً بمعايير مركزية تشمل أموراً عدة منها ضوابط التطبيق، والرصد ووزن التقييم، وثانياً التقييم الختامي وهو اختبارات مركزية لمواد المجموعة (A)، وتطبق وفق برمجة زمنية يتم الإعلان عنها خلال الفصول الدراسية الثلاثة، ويطبق الامتحان ورقياً أو إلكترونياً، وثالثاً يُقيّم الطلبة أصحاب الهمم وفقاً لاحتياجات ووضع كل حالة بناءً على الخطة التربوية الفردية.

وبالنسبة لمواد المجموعة (B) لطلبة الحلقة الثالثة، والتي تشمل الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار CCDI، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال واللغات، فإن وزن التقييمات للاختبار التكويني لمجموع الفصول الدراسية الثلاثة هو 70%، ووزن الاختبار الختامي هو 30%، ويكون التقييم التكويني محدداً بمعايير مركزية، فيما يتحدد التقييم الختامي في كل فصل دراسي وفق معايير محددة، ويعمم على المدارس.

وذكر الدليل طريقة احتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الـ12، تركز على خمسة إجراءات، هي أن درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييمين التكويني والختامي، وأن مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة (A) والتي تظهر على صورة حروف وأرقام، ويستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة (A)،

كما تخضع مواد المجموعة (B) لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس بالدرجات ولا تدخل ضمن المجموع، ويختلف سُلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

وتنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، يوم الخامس من ديسمبر المقبل وتستمر الامتحانات حتى التاسع من الشهر نفسه.