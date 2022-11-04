الامارات | برامج تدريبية معتمدة للموظفين في تكنولوجيا المعلومات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، توقيع اتفاق شراكة بين مركز الإحصاء في أبوظبي، ومعهد اعتماد المحترفين في علوم الحاسب (ICCP)، ليقوم بموجبها معهد التدريب الإحصائي التابع للمركز بتقديم برامج تدريبية معتمدة لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي، والعاملين في مجالات إدارة البيانات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر المكتب أنه بموجب الاتفاق، يتولى معهد التدريب الإحصائي، تنفيذ البرامج التعليمية المصممة من قبل معهد اعتماد المحترفين في بناء القدرات الإحصائية، وتدريب المختصين بإدارة البيانات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات من القطاع الحكومي في أبوظبي.

ووفقاً للاتفاق، يصبح معهد التدريب الإحصائي شريكاً لمعهد اعتماد المحترفين، في توفير الشهادات المعتمدة والاختبارات المتعلقة بالبرامج التدريبية المعتمدة، بالإضافة إلى العضوية في مجلس إدارة معهد اعتماد المحترفين؛ حيث يشارك معهد التدريب الإحصائي في اجتماعات مجلس إدارته، لدراسة معايير الاعتمادات وتحديث القواعد الخاصة بالشهادات التي يمنحها المعهد.