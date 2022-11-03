الامارات | رئيس الدولة وحكام الإمارات يرفعون العَلَم في جميع إمارات الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يرافقهم أحفادهم، أمس، برفع العَلَم في جميع إمارات الدولة، بمناسبة «يوم العَلَم»، الذي تحتفي به دولة الإمارات في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر» أمس: «في يوم العَلَم.. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزّنا ووحدتنا ونهضتنا.. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا».

فيما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تغريدة على «تويتر» أمس: «رفعنا اليوم عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا.. يوم نرسّخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا.. ونحتفي فيه برمز سيادتنا وعزّتنا.. ونجدّد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا.. حفظ الله عَلَمنا ودولتنا وشعبنا».

ورفع العَلَم كل من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأعرب سموّهم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكّدين أن الاحتفاء برفع العَلَم هو احتفاء برمز وحدتنا وسيادتنا وعزّتنا، وهو مناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء والانتماء للوطن، سائلين المولى تعالى أن يديم على وطننا وشعبه الوفي الخير والرفعة، ويمضي إلى مزيد من الازدهار والرخاء، في ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

محمد بن زايد:

• «في يوم العَلَم.. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزّنا ووحدتنا ونهضتنا.. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا».

محمد بن راشد:

• «رفعنا عَلَم الإمارات مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا.. يوم نرسّخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا».