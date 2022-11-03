الامارات | حاكم الشارقة يستقبل رئيس الجامعة الأميركية في القاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، صباح اليوم، بمكتب سموه في الجامعة، الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأميركية في القاهرة.

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس الجامعة الأميركية في القاهرة .. مشيراً سموه إلى العلاقة الوطيدة والمتجذرة التي تجمعه بجمهورية مصر العربية حيث نهل سموه من علومها ومعارفها وكانت لها الأفضال الكبيرة في علمه وثقافته.

وأشار سموه إلى الإرث الثقافي والأثري الغني الذي تحتويه مصر بمدنها المتنوعة والتي تعكس الحضارة والأصالة والعراقة والتاريخ العظيم الذي مر عليها.

وتناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات المشتركة بين الجامعتين بما فيها المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية وسبل تعزيز مجالات التعاون التي تربط بينهم والتي تعود إلى سنوات طويلة.

وتضمن اللقاء الحديث حول مقترحات تعزيز التعاون المستقبلي والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجامعتين بما ينعكس إيجاباً على منظومة التعليم بأركانها كافة لتستمر في التقدم على مستوى الجامعات العالمية.

وفي ختام اللقاء تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة مع رئيس الجامعة الأميركية في القاهرة الدروع والهدايا التذكارية.