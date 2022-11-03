الامارات | حمدان بن محمد: علم الإمارات سيبقى شامخاً خفاقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، علم الإمارات سيبقى شامخاً خفاقاً يروي سيرة قادة حكماء ومسيرة شعب لا يعرف المستحيل … اليوم وكل يوم نرفع راية الفخر في سماء الكرامة والعزة.