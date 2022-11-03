الامارات | مكتوم بن محمد: في يوم العلم نحتفل برفع راية العز والفخر ورمز وحدتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "في يوم العلم نحتفل برفع راية العز والفخر، ورمز وحدتنا، التي أعلاها المؤسسون حينما وضعوا أسس هذا الوطن العظيم ونهجه. ستظل هذه الراية خفاقة عالية، ونظل في سعيٍ دائم لرفعة الإمارات وجعل اسمها في صدارة الشعوب والأوطان".