الامارات | حاكم أم القيوين: يوم العلم علامة فارقة في تاريخ الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، أن يوم العلم يمثل علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، ومنصة ملهمة لكي نستذكر منها قيم الماضي الأصيل والمبادئ المتوارثة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين، والتعبير عن قوة الاتحاد ووحدتنا والولاء للوطن والقيادة الرشيدة في الحاضر المزدهر.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين - في كلمة له بهذه المناسبة - : " نستذكر في هذه المناسبة الجهود التي بذلها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أمضى حياته في خدمة شعبه ووطنه، وأدى الأمانة في قيادة دولة الإمارات بكل تفان و إخلاص، للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة التي عززت من مكانة دولتنا بين كبرى الدولة في شتى المجالات ومختلف القطاعات ".

وأضاف سموه أن علم الإمارات سيظل دوماً رمزاً للوفاء والولاء والاعتزاز والفخر بما تحققه الدولة من إنجازات على كافة الأصعدة، داعياً المولى عز وجل أن يظل هذا العلم خفاقاً عالياً معبراً عما تحقق وما سيتحقق لتكون الإمارات في صدارة الدول المتقدمة التي تفتخر وتعتز بجهد أبنائها المخلصين وتفانيهم في العطاء لهذا الوطن .

وأعرب سموه عن ثقته التامة بأن المستقبل في ظل قيادتنا الرشيدة وتحت علم دولتنا العزيزة سيزدان بالكثير من الإنجازات الكبيرة والحضور القوي والفاعل والمؤثر الذي يعزز من مكانة دولتنا بين الدول المتقدمة .