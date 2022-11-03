الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بنما بذكرى استقلال بلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بنما بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة لورنتينو كورتيسو رئيس جمهورية بنما، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس لورنتينو كورتيسو.
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