الامارات | شرطة أبوظبي تنشر التوعية المرورية عبر شاشات «أدنوك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، في بث رسائل توعية مرورية رقمية للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، عبر الشاشات الرقمية الموجودة في 42 محطة خدمة أدنوك في أبوظبي، والعين، والظفرة.

‎وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن التوعية عبر الشاشات تهدف إلى توصيل رسالة التوعية المرورية إلى أوسع شريحة من المجتمع، مشيداً بالتعاون المثمر مع «أدنوك للتوزيع»، لتحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم السلامة المرورية في المجتمع.

‎وأكد حرص المديرية على التعاون مع الشركاء، لتطبيق خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، والأهمية التي توليها شرطة أبوظبي لضمان الأمن على الطرق، عبر تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأسس السلامة المرورية، ونشر ثقافة الوعي المروري لدى الجمهور بما ينعكس إيجابياً على جهود الحد من الحوادث على الطرق، والسلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

‎ولفت الحميري إلى أهمية دور السائقين في الإسهام في تعزيز السلامة المرورية، من خلال الانتباه أثناء القيادة، والتعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها، مؤكداً استمرار الجهود لغرس قيم احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوكات الخطأ أثناء القيادة، وتعزيز السلامة على الطرق.