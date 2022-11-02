الامارات | بدء التسجيل في "التأميني ضد التعطل عن العمل" أول يناير المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في "التأميني ضد التعطل عن العمل" أول يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 نوفمبر 2022
تلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي بالاشتراك في منظومة البرنامج التأميني الجديد ضد التعطل عن العمل، بدءاً من يناير المقبل، ويستثنى من الاشتراك المستثمر، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث، والمتقاعد.
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