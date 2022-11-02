الامارات | 3 فئات يمنع أخذهم لقاح الأنفلونزا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي أن هناك ثلاثة فئات يمنع أخذهم لقاح الأنفلونزا الموسمية، منعا لتعرضهم لمضاعفات صحية، وهم " الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، الأشخاص الذين لديهم حساسية من اللقاح أو أحد مكوناته، وجود أعراض مرضية شديدة أو متوسطة الشدة وينصح بتأجيل التطعيم حتى زوال الأعراض".

وأوضحت الهيئة أن هناك بعض الآثار الجانبية قد تكون متبوعة للقاح مثل احمرار وتورم مكان الحقن، الصداع، الحمى، آلام العضلات، الغثيان، رد فعل تحسسي تجاه أحد مكونات اللقاح" إلا أنه عادة ما تكون هذه الآثار خفيفة وقصيرة الأمد، خصوصاً عند مقارنتها بأعراض الأنفلونزا، ونصحت الهيئة بالاستمرار في تحريك الأيدي بانتظام، وتناول مسكن الألم.

وطالبت بضرورة أخذ اللقاح للفئات العمرية من عمر 6 أشهر فما فوق، للوقاية من مضاعفات الإصابة، خصوصاً لذوي الأمراض المزمنة .