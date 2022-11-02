الامارات | شروط خدمة تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، شروط خدمة تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية لبيع وتسجيل واستيراد المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية أو تمثيل الشركات أو تصدير وإعادة تصدير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت الوزارة من خلال التغريدة أن شروط خدمة تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية هما أن تكون المؤسسة مفتوحة وتمارس النشاطأ وأن يكون الصيدلي المسؤول على رأس عمله.