الامارات | تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي لمدة سنة دون فوائد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي أنه يمكن للسائقين الذين لديهم مخالفات مرورية الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات بدون فوائد أو أرباح لمدة سنة، بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، لافتة إلى أنه يتم التقسيط لمركبات إمارة أبوظبي.

وبينت أن من شروط الاستفادة من هذه الخدمة، أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من بنوك متعاقدة مع شرطة أبوظبي، وهي بنك أبوظبي الوطني، الإمارات الإسلامي، المشرق، أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي.

ويشترط أن يكون عدد المخالفات اثنتين فأكثر، وأن تتجاوز قيمتها 2000 درهم ويكون التقسيط لمدة سنة واحدة.

وقرر القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي في حال تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7000 درهم، أنه يجب سداد الغرامات وإلا يتم حجز المركبة إلى حين دفع جميع الغرامات.