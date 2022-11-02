الامارات | «الأرصاد» يتوقّع سقوط أمطار خفيفة السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد شهر نوفمبر انخفاضاً في الحرارة يصل إلى ست درجات، فيما توقّع المركز أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صحواً إلى غائم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم السبت المقبل.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن شهر نوفمبر يُعد ضمن الفترة الانتقالية الثانية من الصيف للشتاء، ويتميّز باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً، لافتاً إلى أن معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى ينخفض بمقدار 4 - 6 درجات.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خصوصاً خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة ليلاً، خصوصاً على المناطق الجبلية ومناطق داخلية.

وتوقع المركز أن طقس السبت المقبل، سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، وتزداد السحب نهاراً على البحر تمتد على السواحل ليلاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.