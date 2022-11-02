الامارات | شرطة عجمان تسعد المتعاملين بالذكاء الاصطناعي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تسعد المتعاملين بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 نوفمبر 2022
أفادت شرطة عجمان، بأنه في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وظّفت روبوتات السعادة في مراكز الخدمة، لتضاف إلى سلسلة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعزز رضا وسعادة المتعاملين.
وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، إن توظيف روبوتات السعادة في مراكز الشرطة الشاملة ومراكز الخدمة جاء لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الشرطة.
عجمان À الإمارات اليوم
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App