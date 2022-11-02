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الامارات | شرطة عجمان تسعد المتعاملين بالذكاء الاصطناعي

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تسعد المتعاملين بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 نوفمبر 2022

أفادت شرطة عجمان، بأنه في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وظّفت روبوتات السعادة في مراكز الخدمة، لتضاف إلى سلسلة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعزز رضا وسعادة المتعاملين.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، إن توظيف روبوتات السعادة في مراكز الشرطة الشاملة ومراكز الخدمة جاء لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الشرطة.

عجمان À الإمارات اليوم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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