الامارات | "إقامة دبي" تصدر أول تأشيرة سياحية لكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي النقاب عن إصدار أول تأشيرة سياحية لمونديال كأس العالم "هيّا" التي تيح لمشجعي مونديال قطر الدخول والإقامة في الإمارات لمدة تصل إلى تسعين يوما حيث كان الأردني محمد جلال الزائر رقم 1 ، في ظل توقعات بإصدار أعداد كبيرة من التأشيرات بغضون الأيام القليلة المقبلة .

وذلك في إطار دعم الإمارات لدولة قطر الشقيقة، لاستضافة كأس العالم قطر 2022 من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الإمارات، كما تسمح هذه التأشيرة للزوار بالدخول إلى أرض الدولة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.

وقال المدير العام الفريق محمد أحمد المري: "بالتزامن مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، فقد أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعدادها لهذا الحدث الرياضي الضخم عبر حزمة من الخدمات النوعية غير المسبوقة لزوارها الراغبين في عيش تجربة سياحية نوعية وفريدة تترافق مع رغبتهم في حضور منافسات البطولة العالمية الأكثر حضوراً إلى جانب الاحتفالات بدخول العام الجديد 2023".

وأوضح أن المعلومات والتقديرات الأولية تشير إلى أن دولة قطر الشقيقة قد تستقبل 1.4 مليون زائر من مختلف دول العالم لحضور كأس العالم، الذي سينطلق خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر.

لذا فأن إقامة دبي رفعت وتيرة العمل مع ضمان الجانب الأمني بالإضافة إلى ضمان حصول نسبة 100% من القادمين الى الدولة على أذونات دخول قبل وصولهم ، مع العلم بأن الوفود والجماهير ستتوجه إلى الدوحة وتعود إلى دبي في نفس اليوم بشكل متكرر.

وأشار المري إلى أن دبي توعدكم بتوفير تجربة سياحية بما تمتلكه من مقومات ومبادرات ومفاجئات نوعية للسياح، لا سيما أن كأس العالم يأتي في ظل أحوال جوية مثالية يرغب الجميع من حول العالم في عيشها، ومن هذا المنطلق فإن إقامة دبي عمل على مدار الساعة لتعزيز تجربة السياح وتوفير أعلى معايير الخدمات العالمية، فضلاً عن توزيع بروشورات حول أبرز المعالم التي يمكن زياراتها خلال تواجدهم في الإمارة. لافتا عن مد جسور التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين والتنسيق معهم والذين يتمثلون بالدائرة الاقتصادية ومطار دبي والشركات السياحية حيث تم تشكيل فريق متخصص لإصدار هذه االتأشيرة.