الامارات | محمد بن راشد: تعزيز عملنا العربي المشترك سيبقى هدف رئيسي في سياستنا الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، في اجتماعات القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاركت اليوم في اجتماعات القمة العربية في الجزائر. جزائر المليون ونصف المليون شهيد، والشعب الأبيْ الشجاع . مواقفنا في الخمسين عاماً الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية .. وستبقى .. وتعزيز عملنا العربي المشترك سيبقى هدف رئيسي في سياستنا الخارجية..".