الامارات | "نقل عجمان" تدشن تطبيق "برزة" خلال "الإمارات تبرمج"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت هيئة النقل في عجمان بيوم المبرمجين "الإمارات تبرمج" الذي يقام في 29 أكتوبر من كل عام بالتزامن مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول حكومة إلكترونية في المنطقة والعالم العربي، قبل أكثر من عقدين، في 29 أكتوبر 2001، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أصحاب المواهب والخبرات الرقمية والاحتفاء بإنجازاتهم وإنجازات الدولة في مجالات الرقمنة والبرمجة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لتعزيز مسيرة الدولة نحو المستقبل.

افتتح الاحتفال بتدشين تطبيق الموظفين "برزة" الذي تم تطويره بالكامل من قبل مطورين التطبيقات في الهيئة وتم استعراض أهم المميزات والخدمات المقدمة في التطبيق، من أهمها نظام إدارة الحضور والانصراف الذي يمكن الموظفين من تسجيل حضورهم أو انصرافهم من خلال هواتفهم الذكية والاطلاع على سجل حضورهم الشهري ومتابعة طلبات الإجازة، بالإضافة لطلب شهادات لمن يهمه الأمر وخدمات الموافقات للموارد البشرية ومنصة التواصل الخاصة بالموظفين وغيرها الكثير.

تبع الإطلاق الرسمي للتطبيق 3 فعاليات شارك فيها وتفاعل معها موظفو الهيئة بشكل واسع؛ الفعالية الأولى تحت اسم "تجربتك الأولى للبرمجة بلغة بايثون"، حيث شارك الموظفون بطباعة أسطر برمجية بلغة بايثون لطباعة أسمائهم والحصول على تجربة عملية ممتعة، بالتزامن مع ذلك طرح المبرمجون في قسم التحول الرقمي مبادرة بعنوان "البرمجة من خلال اللعب" التي تتيح للموظفين تعلم المفاهيم الأساسية واستخدام المنطق لبناء الأكواد من خلال العاب شيقة ومسلية تفاعل معها الجميع.

رفع الوعي في جانب أمن المعلومات كان حاضراً أيضاً من خلال مبادرة "فورت نوكس" التي استطاع من خلالها المشاركين قياس مدى قوة كلمات مرورهم من خلال أداة تم برمجتها لتحليل الرموز المستخدمة وتقديم نصائح من قبل فريق أمن المعلومات بالهيئة حول كيفية صياغة كلمات مرور قوية لتعزيز حماية البيانات والحفاظ على خصوصيتها.

واختتم الاحتفال بمسابقة "CodingBee" التي حفزت الجميع على السعي للإجابة وتخمين المخرجات الصحيحة لبعض الأسطر البرمجية مما عزز روح التحدي وحب الاستطلاع والبحث عن الإجابات الصحيحة