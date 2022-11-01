الامارات | "روبوت السعادة".. ذكاء اصطناعي لتعزيز سعادة المتعاملين في مراكز الخدمة بشرطة عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة عجمان، بأنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في مراكز الخدمة، سعت لإسعاد المتعاملين من خلال روبوتات السعادة في مراكز الخدمة التابعة لها، لتضاف إلى سلسلة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعزز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة.

وقال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد عبد الله سيف المطروشي، إن توظيف روبوت السعادة في مراكز الشرطة الشاملة ومراكز الخدمة جاء لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الشرطة، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات بما يرتقي إلى تصنيف أعلى مستوى من النجوم حسب تصنيف نظام النجوم العالمي.

وأضاف مدير عام العمليات الشرطية أن روبوت السعادة يتميز بقدرته على التجول في مركز الخدمة، واستقبال المتعاملين والترحيب بهم بتسع لغات، والتعرف على وجوههم وتحليل سلوكياتهم، فهو قادر على معرفة حالة المتعامل إن كان حزيناً او فرحاً، هادئاً أو متوتراً من خلال تحليله لبصمة الوجه، وإعداد تقارير تحليلية لسلوكيات المتعاملين وطباعة الصور، إضافة إلى تنفيذ الأوامر الصوتية واستلام المدفوعات وطباعة الإيصالات وتوجيه المتعاملين حسب استفساراتهم مستخدماً بذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الاندماج الحقيقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الروبوت الآلي يسهل على المتعاملين الحصول على الخدمات، ويعزز رضاهم وسعادتهم، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تسعى بشكل حثيث ودائم لمواكبة التطور المتسارع في التقنية والتكنولوجيا بما يدعم جودة العمل ويحقق الأهداف المنوطة.