الامارات | محمد بن راشد يترأس وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البلاد اليوم متوجهاً إلى العاصمة الجزائرية، لترؤس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها غداً برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، عبدالمجيد تبون.

وتستضيف الجزائر رابع قمة عربية في تاريخها على مستوى القادة في دورتها العادية رقم 31، فيما تعد القمة الحالية رقم 49 في تاريخ القمم العربية العادية والطارئة والاقتصادية خلال نحو ثمانية عقود.

وتأتي القمة بعد توقف نحو ثلاث سنوات، حيث كان مقرراً عقدها في مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظراً لجائحة «كورونا»، حيث عقدت آخر قمة عربية اعتيادية في تونس عام 2019، وهي القمة العربية الدورية الثلاثون.